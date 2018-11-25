تصدي الجيش محاولات تسلل لمجموعات إرهابية بريف حماة الشمالي

افشلت وحدات من الجيش العربي السوري محاولات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به، التسلل إلى نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي.

وأفادت تقارير ميدانية من حماة، بأن وحدات من الجيش نفذت رمايات مركزة على تحركات لمجموعات إرهابية أغلبها تابع لتنظيم جبهة النصرة وما يسمى “كتائب العزة” أثناء محاولتها التسلل مستغلة الحراج الزراعية من محوري الأطراف الجنوبية لمدينتي مورك واللطامنة باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في محيط مدينة صوران وقرية المصاصنة بالريف الشمالي.

وأشارت التقارير إلى أن الرمايات النارية أجبرت الإرهابيين على الفرار بعد تكبدهم خسائر بالأفراد والعتاد وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.