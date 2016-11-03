تصريحات حادة لوزير الخارجية الإيراني ضد السعودية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن السعودية لا يمكنها أن تتصور لنفسها أي مستقبل من دون الدعم الأمريكي، حسبما نشرت وكالة أنباء فارس، اليوم.

وفي كلمة له، خلال اجتماع عقده بطهران مع الملحقين العسكريين الإيرانيين في الخارج، أكد ظريف أن “السعودية مدينة للولايات المتحدة، بدءاً من شرعيتها حتى أمنها”، على حد زعمه.

وأضاف أن “السعودية وحلفاءها تمكنوا خلال 6 أعوام (2001 الى 2006) عبر مخطط سياسي واسع من تحويل مشروع الشرق الأوسط الكبير من مشروع مناهض لهم إلى مشروع مناهض لإيران”، بحسب قوله.

ووصف ظريف إسرائيل والسعودية بـ”الحليفين الاستراتيجيين”.