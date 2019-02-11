تصعيــــد هســـــتيري لقــــوى العــــدوان علــــى مدينــــة صنعــــاء

واصل طيران العدوان الحربي استهدافه لعدد من المحافظات، وشن غارات مكثّفة على صنعاء، فيما أكد عضو في حركة أنصار الله اليمنية أحمد أبو حمرة التوصل إلى اتفاق مع وفد الرياض بشأن تبادل ألفي جثمان مناصفة بين الطرفين، مشيراً إلى أن الاتفاق سيجري على ثلاث مراحل: الأولى ستشمل تسليم الجثث لدى كل طرف خلال ثلاثة أسابيع من انتهاء المشاورات، ليصار في المرحلة الثانية تبادل الجثث، وتشمل المرحلة الثالثة انتشال الجثث المتروكة في أرض المعركة وتبادلها، والتي ستستمر حتى إيقاف إطلاق النار بين الطرفين.

يأتي ذلك فيما قتل وأصيب عدد من مرتزقة النظام السعودي خلال عمليات نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع لهم في محافظتي تعز والجوف اليمنيتين، وقال مصدر عسكري: “إن وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي في جبهة الضباب في محافظة تعز، ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوفهم”، وأضاف: إن عدداً من مرتزقة العدوان قتلوا وأصيبوا إثر كمين استهدفهم في جبهة سلبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن قوات النظام السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم المكثفة لوقف إطلاق النار في الحديدة بشكل هستيري، حيث استهدفوا الأحياء السكنية ومزارع ومنازل المواطنين ومواقع القوات المسلحة بأكثر من 574 خرقاً، تنوّعت بين إطلاق مرتزقة العدوان لـ 17 صاروخاً و364 قذيفة و157 عملية إطلاق نار من مختلف الأسلحة و21 عملية تعزيز وتحرّك للمرتزقة رصدتها القوات اليمنية، إلى جانب رصد قيامهم بعمليتي استحداثات وتحصينات في حيس في الوقت الذي ارتكب فيه طيران العدوان الحربي والاستطلاعي 13 خرقاً بتحليقه فوق مدينة الحديدة وعدد من المديريات.

وأشار العميد سريع إلى أن طيران العدوان الحربي واصل استهدافه لعدد من المحافظات وشن 59 غارة منها سبع غارات على باقم و13غارة على كتاف وغارتان على الملاحيظ وأربع غارات على البقع بمحافظة صعدة وثماني غارات على نهم و11 غارة على حرض وست غارات على كشر وثلاث غارات على المزرق بمحافظة حجة وغارة على برط وأربع غارات على خب والشعف بمحافظة الجوف، وأكد أن الجيش واللجان الشعبية اليمنية صدوا وأفشلوا العديد من محاولات التقدم في محافظة لحج، كما شنوا عمليات هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في تعز والجوف وحرض والبيضاء وقبالة جيزان ونجران، ما أدى إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف قوى العدوان ومرتزقتها.