تصفح الإنترنت بـسرعة فائقة و”لمسة واحدة”؟!

وفقاً لموقع lifehacker المختص في أخبار التقنية، أصدرت شركة “أوبرا” (Opera) متصفحاً جديداً على الويب، هذا الأسبوع لتسهيل تصفح الإنترنت باستخدام يد واحدة عبر الهاتف الذكي.

وبشكل عام، توجد أدوات التحكم في معظم متصفحات الويب المصممة للهاتف في الجزء العلوي من الشاشة، وهو شيء جيد، لكن ذلك يعني أنه إذا كان المستخدم تريد إجراء شيء ما مثل فتح علامات تبويب جديدة، فيتعين، على الأرجح، استخدام أكثر من يد للقيام بذلك، بحسب موقع lifehacker المختص في أخبار التقنية.

وتم تصميم متصفح One Touch خصيصاً للاستخدام بيد واحدة، ليوفر وصولاً سريعاً إلى مواقع الويب.

عندما تكون في أحد مواقع الويب، يظهر زر يحتوي على ثلاثة أسطر في الجزء السفلي من الشاشة، عند الضغط عليه، يفتح لك المتصفح المواقع المفضلة لتسهيل التنقل في مكان بين المواقع، ثم خيار إجراء بحث صوتي، ولا يمثل التصميم الجديد تغييراً جذرياً في شكل المتصفح، لكن بعد استخدامه لبضعة أيام، يكتشف المستخدم أن تجربة تصفح الويب تكون أسهل وأسرع.

يقدم التطبيق أيضا ميزة جديدة تسمى Flow، حيث يمكن إرسال روابط موقع الويب من الجوّال إلى جهاز حاسوب، ويتوفر الاصدار الجديد لنظامي أندرويد وiOS.