تصفية أكثر من 37 إرهابياً في ريف حمص الشمالي والشرقي

تمكنت قوات الجيش العربي السوري من تصفية أكثر من 37 إرهابياً من إرهابيي “داعش” و”النصرة” في ريف حمص الشمالي والشرقي.

وبحسب مصدر عسكري فإن الوحدات المدفعية تمكنت من القضاء قضت على 30 إرهابياً من “تنظيم داعش” وأصابت عشرات آخرين باستهداف تجمعاتهم ومحاور تحركاتهم شرقي المحطة الرابعة بريف حمص الشرقي.

وفي الريف الشمالي أفاد المصدر العسكري بأن وحدات من الجيش قضت على 7 ارهابيين من “جبهة النصرة” ودمرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم على اتجاه قرية جبورين/نحو 19 كم/الى الشمال من مدينة حمص.

وأضاف المصدر إن عمليات وحدات الجيش طالت أيضا تجمعات ومحاور تحركات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في قرية كيسين وأوقعت كامل مجموعة من ارهابيي التنظيم بين قتيل ومصاب ودمرت ما بحوزتهم من اسلحة وذخائر.