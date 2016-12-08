تصفية العشرات من إرهابيي “أحرار الشام” و”داعش” في عمليات عسكرية منفصلة في ريف حمص

أوقعت وحدات من الجيش 20 إرهابيا تابعين لما يسمى “أحرار الشام” في قرية الغنطو في ناحية تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وذكرت وكالة “سانا” أن من بين الإرهابيين القتلى طارق الأحدب ومحمد عبد الرحمن لولا وطاهر الأسمر وحسن الحسن وسيف الدين العمر.

هذا وأكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت نقاطا عسكرية في محيط كل من تدمر وحقلي شاعر وجزل النفطيين وزملة والكتيبة المهجورة وقرية الباردة إلى الجنوب الغربي من مدينة تدمر.

وبين المصدر أن وحدات الجيش “تصدت للإرهابيين المهاجمين وأوقعت عددا منهم قتلى ومصابين ودمرت لهم 4 آليات مفخخات و 4 سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات”.