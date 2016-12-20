تصفية شخصين أطلقا النار على دورية للشرطة في داغستان

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي في جمهورية داغستان الروسية، الثلاثاء 20 كانون الأول، تصفية رجلين أطلقا النار على أفراد الشرطة على طريق “القوقاز” السريع.

وقال الأمن الفيدرالي في الجمهورية، إن الرجلين أطلقا النار على أفراد الشرطة عند محاولتهم إيقاف سيارتهما للتحقق من أوراقهم الثبوتية. ورد عناصر الشرطة بإطلاق النار على المهاجمين مما أدى لمقتلهما.

ونفى الأمن وجود إصابات في صفوف أفراد الشرطة جراء الحادث.

وتحقق الشرطة في الحادث لتحديد هوية المهاجمين.