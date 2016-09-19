تصفية عدد من رجال الشرطة الأفغانية بنيران أمريكية!

ذكر مسؤولون أفغان، اليوم الاثنين، أن غارتين جويتين أمريكيتين قتلتا 8 أفراد من الشرطة الأفغانية خارج عاصمة إقليم أروزكان، حيث تقاتل قوات الأمن بمساندة جوية أمريكية طالبان.

وقال رحيم الله خان قائد وحدة شرطة الاحتياط في أروزكان: “الضربة الجوية الأولى في وقت متأخر من مساء الأحد قتلت شرطيا، بينما استهدفت الضربة الثانية مسعفين له، ما أسفر عن مقتل 7 آخرين على الأقل”.

وأكدت قيادة الجيش الأمريكي في كابول أن “طائراتها نفذت ضربة جوية في المنطقة”، لكنها قالت إنها استهدفت “أفرادا يطلقون النار ويشكلون تهديدا لقوات الأمن الوطنية الأفغانية”.

وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي اللواء تشارلز كليفلاند في بيان،: “ليس لدينا المزيد من المعلومات عن هوية هؤلاء الأفراد.. ولا سبب هجومهم على قوات الأمن الأفغانية”… “الولايات المتحدة والتحالف والقوات الأفغانية لهم الحق في الدفاع عن النفس.. وفي تلك الحالة كنا نستجيب لتهديد مباشر”.

وأعلن مسؤولون أفغان أن “الحكومة فتحت تحقيقا في الهجوم ويتواصلون مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة”.