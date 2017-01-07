تصفية عشرات الإرهابيين في منطقة التيفور وغرب تدمر

استهدفت وحدات من الجيش والقوات المسلحة تجمعات تنظيم “داعش” شرق المحطة الرابعة غرب تدمر وفي الباردة وتلة العواميد على اتجاه القريتين بريف حمص الشرقي.

وأكد مصدر عسكري عن مقتل وإصابة أعداد من إرهابيي التنظيم وتدمير عربة مصفحة وسيارتين مزودتين برشاشات ومدفع هاون.

وفجر يوم الخميس، اشتبكت وحدة من الجيش مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” في تلال التياس شمال المحطة الرابعة في منطقة التيفور شرق مدينة حمص بنحو90 كم.

وأسفرت الاشتباكات عن تدمير دبابة وعدد من آليات الدفع الرباعي للتنظيم التكفيري وإيقاع العشرات من إرهابييه بين قتلى ومصابين.