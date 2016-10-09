تصفية عشرات الإرهابيين من “داعش” و”النصرة” في ريف حمص

أكد مصدر عسكري مقتل اثنين من متزعمي تنظيم “جبهة النصرة” وتدمير العديد من آليات ومقرات التنظيمات الإرهابية التكفيرية خلال غارات للطيران الحربي السوري على مواقع انتشارها بريف حمص.

وأسفرت غارات الطيران الحربي على مواقع “جبهة النصرة” في منطقة عز الدين بالريف الشمالي عن تدمير 5 آليات للتنظيم التكفيري المدرج على لائحة الإرهاب الدولية ومقتل اثنين من متزعميه “محمد منير دبوس” و”راكان أبو عبدو الحمصي” إضافة إلى الإرهابيين وليد العيسى وعلي البقاعي وأحمد بو همام.

إلى ذلك أفاد مصدر عسكري بأن الطيران الحربي دمر تحصينات وتجمعات لإرهابيي “جبهة النصرة” في قريتي دير فول والفرحانية شمال مدينة حمص بنحو 12 كم.