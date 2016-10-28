تصفية 11 إرهابياً في ريف حمص الشمالي

نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة رمايات مركزة على تحركات ارهابيي تنظيم “جبهة النصرة” وما تسمى “حركة أحرار الشام” في قرية السعن الاسود بريف حمص الشمالي.

ووفقاً لمصدر ميداني أكد أن القوات العسكرية قضت على عدد من ارهابيي “جبهة النصرة” و”حركة أحرار الشام” في رمايات مركزة على محاور تسللهم وتجمعاتهم في قرية السعن الاسود ودمرت أسلحة وتحصينات لهم.

وبين المراسل أنه عرف من الارهابيين القتلى “محمد ايوب” الملقب ب”الورش” و”نادر صويص” و”عبود الشنور” و”ربيع الزعبي” و “غسان الحموي” و”اكرم المصري” و”محمد جمال الشيخ” و”عدنان الحموي” و”حسن العبدو” و”اسامة النجار” و”طارق خليل”.

وأوقعت وحدات من الجيش أمس أعدادا من الارهابيين قتلى ومصابين في رمايات نارية على تجمعاتهم وأوكارهم في قرى الوعرة والتوتة وتل أبو السناسل والغجر بريف حمص الشمالي.