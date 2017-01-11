تصفية 15 إرهابيا غربي تدمر

أوقعت وحدات من الجيش والقوات المسلحة 15 إرهابيا من تنظيم “داعش” قتلى خلال عمليات مكثفة على نقاط انتشارهم وتجمعاتهم غربي مدينة تدمر.

وأكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش قصفت بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مواقع وتحصينات لمجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” شرق المحطة الرابعة ومنطقة الفواعرة غرب تدمر.

ولفت المصدر إلى أن “القصف أسفر عن مقتل 15 إرهابيا وإصابة آخرين إضافة إلى تدمير عربة مصفحة و7 سيارات مزودة برشاشات ومدفع”.