تصفية 50 إرهابيا من ’’النصرة’’ و’’أحرار الشام’’ في درعا الشمالي

قضت وحدات من الجيش العربي السوري على عشرات الإرهابيين بينهم متزعمون من تنظيمي “جبهة النصرة” و”حركة أحرار الشام” خلال محاولتهم الاعتداء على مواقع عسكرية في محور الكتيبة المهجورة بين داعل وابطع في ريف درعا الشمالي.

وأكدت مصادر ميدانية أن 50 إرهابيا من المجموعات الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيمي “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” الإرهابيين، لقوا مصرعهم على يد عناصر الجيش العربي السوري بعد أن حاولوا الاعتداء على المواقع العسكرية في محور الكتيبة المهجورة بين داعل وابطع بريف درعا الشمالي.

هذا وأكدت المصادر أن الوحدات العسكرية سحبت 35 جثة للإرهابيين حتى الآن.