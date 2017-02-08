تصميم جهاز إنارة بالاعتماد على الطاقة الشمسية في جامعة البعث

صمم مركز الطاقات المتجددة في جامعة البعث بحمص جهازا يسمح بإنارة ساحات الجامعة بالكامل اعتمادا على الطاقة الشمسية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد مفيد صبح خلال انعقاد مجلس الجامعة أمس: إن مركز الطاقات المتجددة في الجامعة قام بتصميم الجهاز بالاعتماد على الطاقة الشمسية التي تعد إحدى أهم الطاقات المتجددة وذلك بتكاليف أقل وتمت تجربته ليوضع في الخدمة قريبا، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من كل الأبحاث العلمية التي تنتجها المراكز البحثية في الجامعة من أجل إعادة الإعمار وبخاصة فيما يتعلق بالمجال المعماري والطاقات البديلة.

واستعرض صبح واقع العمل في المشفى التعليمي وإجراءات البدء بتنفيذ التجهيزات ليكون في خدمة الجامعة والطلبة والمجتمع خلال العام الدراسي المقبل مشددا على ضرورة سير العملية الامتحانية بالشكل المطلوب وتلافي كل السلبيات وتعزيز الإيجابيات التي من شأنها الارتقاء بواقع الجامعة وعملها الخدمي التعليمي والمعرفي الإنساني.