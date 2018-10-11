تصويت “مزيف” يفسد استفتاء فرانس فوتبول

حذفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، اليوم الخميس، الاستفتاء حول أفضل لاعب في العالم، لعام 2018، من موقعها الرسمي.

وكان ليونيل ميسي، نجم برشلونة، متصدرًا للاستفتاء بنسبة 48% من الأصوات، قبل الحذف، يليه الدولي المصري، محمد صلاح (31%)، ثم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس (8%).

وأثارت هذه الخطوة غضب بعض رواد الموقع، رغم أن مثل هذه الاستفتاءات، لا تؤثر على حسم الفائز بالكرة الذهبية.

ومن جانبها، بررت المجلة حذف الاستفتاء، باكتشاف العديد من “الحسابات المزيفة”، التي حاولت “التلاعب بالنتائج”.

وشددت “فرانس فوتبول”، في بيان: “نود الإشارة إلى أن هذا الاستفتاء تشاوري فقط، ولا يؤثر على الفائز بالجائزة، بل يتم حسم المتوج بها عبر مجموعة من المتخصصين، والصحفيين المعتمدين”.

وختمت بقولها: “نشكركم جميعًا على عدم المبالغة في تفسير حادثة فنية بسيطة، خارجة عن سيطرتنا.. نراكم في حفل توزيع الجوائز، يوم 3 ديسمبر المقبل”.

وكانت المجلة الفرنسية قد أعلنت مؤخرًا، قائمة المرشحين الأولية للكرة الذهبية، والتي ضمت 30 لاعبًا.

ويقتصر التصويت في الجائزة على 176 صحفيًا، من جميع أنحاء العالم، بحيث يكون من حق كل صحفي، اختيار 5 لاعبين.