تضامناً مع القدس.. وقفة احتجاجية في القامشلي ضد قرار ترامب

نظمت شعبة مدينة القامشلي لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم وقفة احتجاجية ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان مدينة القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني.

وأكد عضو قيادة فرع الحسكة لحزب البعث فواز العلي أن مدينة القدس ستبقى عربية فلسطينية مهما أصدروا من قرارات أو تسميات باطلة, مشددا على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه المؤامرات الأمريكية والصهيونية لسلب حقوقه وتهويد القدس.

وأشار المشاركون في الوقفة إلى رفض قرار الرئيس الأمريكي الباطل والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي مؤكدين على عربية مدينة القدس واعتبارها محور الصراع العربي الإسرائيلي وعدم التنازل عن كونها العاصمة التاريخية الموحدة لفلسطين.

شارك في الفعاليات أعضاء قيادة الشعب الحزبية في القامشلي والمالكية ومشاركون من الفلاحين والمعلمين والشبيبة والعمال ووجهاء العشائر.