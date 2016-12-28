تطهير “966” هكتارا من العبوات الناسفة في الأحياء الشرقية لحلب

تمكن الخبراء الروس من المركز الدولي لإزالة الألغام من تطهير 966 هكتارا من العبوات الناسفة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب التي زرعها الإرهابيون ضمن المدارس والمساجد والمستشفيات ومحطات توليد الكهرباء والمياه وذلك منذ الـ 5 من الشهر الحالي.

وأشار مركز التنسيق الروسي في حميميم في بيان له “نشره موقع روسيا اليوم” إلى أن الخبراء الروس من مركز مكافحة الألغام الدولي واصلوا عملهم في المناطق التي أعيد اليها الأمن والاستقرار وتحريرها من الإرهابيين في الأحياء الشرقية بحلب، وتمكنوا خلال الساعات الـ 24 الماضية من إزالة الألغام من 9 مساجد و4 مدارس وروضة أطفال واحدة.

ولفت المركز في بيانه الى أنه منذ الـ 5 من الشهر الحالي تم تطهير وإزالة الألغام من مساحة إجمالية قدرها 966 هكتارا، مبينا انه تم تطهير مساحة بنحو 350 كم من الطرق و2149 من المنازل بما في ذلك 44 مدرسة و38 مسجدا و10 مستشفيات وعيادات وروضتا أطفال ومحطة للمياه ومحطتان لتوليد الكهرباء ومحطة لمعالجة المياه والمخابز.

واوضح بيان المركز أن الخبراء الروس من مركز مكافحة الألغام الروسية الدولية تمكنوا خلال الفترة المذكورة من إبطال مفعول 14700 عبوة ناسفة بينها 6700 قنبلة يدوية الصنع.

وارسلت روسيا مطلع الشهر الجاري مجموعة من الخبراء بطلب من الحكومة السورية للمساهمة مع عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري فى تطهير الأحياء الشرقية بمدينة حلب من الألغام والعبوات الناسفة.