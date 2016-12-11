تطورات الوضع في تدمر.. الطيران الحربي يدمر عشرات الآليات لـ”داعش”

قال مصدر عسكري إن وحدات من الجيش العربي السوري تشتبك مع إرهابيي “داعش” في محيط مدينة تدمر وإن الطيران الحربي يدمر عشرات الآليات والعربات للتنظيم التكفيري.

كما اشتبكت وحدات من الجيش العربي السوري والقوات المسلحة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت بأعداد كبيرة النقاط العسكرية في محيط مدينة تدمر.

وقال المصدر ان “وحدات من الجيش تخوض اشتباكات عنيفة في محيط مدينة تدمر وتتصدى لهجوم أعداد كبيرة من إرهابيي “داعش” على عدة اتجاهات رغم التعزيزات التي تصل إلى التنظيم الإرهابي من مدينة الرقة.

وأكد المصدر في وقت لاحق أن “الطيران الحربي نفذ طلعات جوية مكثفة على تجمعات إرهابيي “داعش” ومحاور تحركهم ما أدى إلى تدمير عشرات الآليات والعربات لإرهابيي التنظيم التكفيري أثناء تحركها على عدة محاور باتجاه مدينة تدمر”.

وأشار مراسل الوكالة السورية للأنباء “سانا” إلى أن سلاح الجو السوري نفذ عدة غارات حول مدينة تدمر أسفرت عن تكبيد إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة، مبيناً أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة تصدت لهجوم تنظيم “داعش” الإرهابي في محيط تدمر وأن الاشتباكات ما زالت مستمرة.

ولفت المراسل إلى أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة اشتبكت مع تنظيم “داعش” الإرهابي الذي يهاجم من عدة محاور على اتجاه الصوامع شرق تدمر.

وأشار المراسل إلى أن “تنظيم “داعش” الإرهابي هاجم من محاور عدة المنطقة الصناعية وتلة العامرية بريف تدمر في محاولة للسيطرة عليها”.