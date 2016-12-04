تطورات حلب..دواري الجزماتي والحلوانية تحت سيطرة الجيش

صرح مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش العربي السوري أعادت الأمن والاستقرار إلى مساحات جديدة في الجهة الشرقية لمدينة حلب، بعد القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير بؤرهم وأوكارهم.

وأفاد بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة أعادت الأمن والاستقرار إلى دوار الجزماتي ودوار الحلوانية وصولا إلى طريق هنانو في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، بعد تدمير تحصينات الإرهابيين وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد.

هذا وأعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة خلال الأيام الماضية الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى السكن الشبابي ومساكن البحوث العلمية وأحياء الحيدرية والصاخور والانذارات والشيخ خضر والشيخ سعيد وجبل بدرو ومنطقة الهلك ومعامل المحالج ومحطة سليمان الحلبي ومحيطها وإلى جزء كبير من حي بستان الباشا وطريق الباب وكرم القاطرجي شرق حلب.

كما دعت القيادة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمس سكان الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة حلب للعودة إلى منازلهم بعد إعادة الأمن والاستقرار إليها.