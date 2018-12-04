تطور أسلوب فيدرر للتتويج بويمبلدون

كشف المصنف الرابع عالميًا سابقًا، تيم هينمان، كيف غيّر النجم السويسري روجر فيدرر أسلوبه كي يهيمن على بطولة ويمبلدون.

وقال هينمان، حسبما نقل موقع “tennisworldusa”، اليوم الإثنين: “واجهت فيدرر في ربع نهائي ويمبلدون عام 2001، بعد تغلبه على بيت سامبراس، وحينها كان يعتمد بصورة كبيرة على الصعود إلى الشبكة، سواء بعد الإرسال الأول أو الثاني”.

وأضاف: “عندما توج فيدرر بلقب ويمبلدون للمرة الأولى عام 2003، ربما لم تتخط نسبة صعوده على الشبكة عقب الإرسال الأول 10%، وهنا تغير أسلوب لعبه بصورة واضحة”.

وواصل هينمان: “في أواخر تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، كان هناك تنافس بين اللاعبين على الإرسال، وربما كان التبادل الأطول في المباراة لا يتخطى 3 ضربات”.

واختتم: “لا أعلم ما هو الأسلوب الأفضل. التبادل من الخط الخلفي، أم الإنهاء السريع للنقاط من على الشبكة، فهذه نقطة جدالية. بالنسبة لي أحب الإرسال والصعود على الشبكة، فهذا الأسلوب كان يناسبني”.