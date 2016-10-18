تطوير اختبار دم يكشف عن أمراض القلب

نجح فريق من العلماء في تطوير اختبار دم قد يساعد في الكشف عن أمراض القلب عن طريق قياس استجابة الجهاز المناعي للالتهاب، وهي أعراض ترتبط بالعديد من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن مثل الخرف والتهاب المفاصل.

وفي الدراسة التي استغرقت تسع سنوات وطبقت على 90 شخصا، وجد العلماء الأمريكيون أن الأشخاص المعرضين لأمراض القلب لديهم ارتفاع في مستويات بروتين “C” التفاعلي الذي يشير إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بالمرض.

وقال كبير معدي الدراسة مارك ديفيس، مدير معهد المناعة والزراعة والعدوى في جامعة ستانفورد: لم يكن هناك الكثير من الأجسام المناعية لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.