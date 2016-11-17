تطوير جهاز لعلاج قصور وظائف القلب

نجح علماء أمريكيون في تطوير جهاز تجريبي واعد يسد الفجوة في علاجات عضلة القلب، وذلك وفقا لنتائج تجارب سريرية جديدة.

وأفاد الفريق البحثي – في الاجتماع السنوي “لجمعية القلب الأمريكية” في مدينة ” نيوأورلينز” الأمريكية – بأن 64 مريضا خضعوا لزرع الجهاز التجريبي” كورفيا” لتحسين آلية ضخ القلب للدم.. وبعد عام من الخضوع لعملية الزرع، شهدت وظائف قلوب المرضى تحسنا ملموسا في ضخ القلب للدم، فضلا عن تحمل المزيد من أعباء العمل وممارسته لفترة أطول.

وشدد الباحثون على أمان الجهاز الجديد مع وجود معدل أثار جانبية معقولة، وفقا لتجرب عشوائية أجريت على عدد من المرضى.

وتحدث الإصابة بفشل وظائف القلب عندما تتراجع قدرته على ضخ كميات الدم اللازمة لتلبية احتياجات الجسم، فيما يعاني مرضى فشل القلب شكلا من أشكال ما يسمى “بقصور وظائف القلب”.

وأوضح الباحثون أنه فيما يتعلق بقصور وظائف القلب يؤدي تصلب هذه العضلة الهامة في إعاقة تدفق الدم إلى الغرف السفلى (البطينين) من القلب.

وكشفت الأبحاث، أنه أثناء ممارسة النشاط البدني ولحظات بذل الجهد، يمكن لهذا النوع الصعب من قصور وظائف القلب وجود صعوبة في التنفس، وذلك بسبب تراكم الضغط في الأذين الأيسر العلوي، مما يسبب احتقان الرئة بسبب عدم قدرة القلب على ضخ الدم بصور لازمة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي شدد فيه الباحثون على عدم وجود أي علاجات دوائية أو أجهزة طبية للحد من وفيات قصور وظائف القلب .. لذلك، يأتي الجهاز المطور ليحدث ثقبا بعمق 8 ملم بين الأذينين مما يسمح بإنقاذ العديد من مرضى قصور وظائف القلب لتوفير إغاثة عاجلة للمرضى.

ويتم إدخال الجهاز التجريبي الجديد في القلب عن طريق قسطرة أعلى الساق، وتعمد القسطرة على إحداث ثقب صغير في الجدار الفاصل بين الأذينين لتوسيعها لتخفيف الضغط على الأذين الأيسر عن طريق السماح بتدفق الدم في الأذين الأيمن للضغط أقل، وهو ما يعطى القلب فرصة لجذب وضخ المزيد من الدم .