تظاهرات في إيطاليا رفضاً لمرسوم مناهض للمهاجرين

رفضاً لمرسوم مناهض للمهاجرين، تظاهر الآلاف في العاصمة الإيطالية روما.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية رفع المتظاهرون لافتات تدافع عن حقوق المهاجرين بينما منعت الشرطة حافلات عدة من إكمال سيرها نحو مكان المظاهرة.

ويدافع عن المرسوم وزير الداخلية وزعيم حزب الرابطة اليميني ماتيو سالفيني، وينص على منح بدائل من تراخيص الإقامة الإنسانية التي تمنح في الوقت الراهن لـ25 بالمئة من طالبي اللجوء وتستمر لعامين منها تراخيص “حماية خاصة” مدتها عام واحد أو تراخيص “كارثة طبيعية في البلد الأصلي” مدتها 6 أشهر.

ويتضمن المرسوم أيضا آلية طوارئ تمكن السلطات من طرد أي طالب لجوء يتبين أنه “خطير” إضافة إلى تعديل نظام استقبال المهاجرين بحيث تتم إعادة جمعهم في مراكز كبرى بهدف توفير النفقات كما يجيز المرسوم للقوات الأمنية استخدام المسدسات الكهربائية ويسهل إخلاء المباني التي يقيم فيها مهاجرون.

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي أقر الأربعاء الماضي المرسوم في مرحلة أولى تسبق تصويتا نهائيا عليه من قبل مجلس النواب نهاية تشرين الثاني الجاري.