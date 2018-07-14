تظاهرة في إيطاليا..والسبب اغلاق الحدود

تظاهر ألاف الأشخاص في مدينة فينتيميليا الإيطالية قرب الحدود مع فرنسا احتجاجاً على إغلاق الحدود الأوروبية امام المهاجرين.

وأفاد بيان أصدره منظمو التظاهرة نقلته وكالة الصحافة الفرنسية بأن التظاهرة تهدف إلى تعبئة من أجل التنديد بوحشية السياسات الداخلية والخارجية في ملف الهجرة فضلاً عن المطالبة بضرورة إصدار تصاريح إقامة أوروبية وبحرية التنقل للمهاجرين في اوروبا.

ورفع المتظاهرون الذين ساروا في شوارع المدينة تحت رقابة أمنية مشددة وصولاً إلى الحدود الفرنسية لافتات تندد بإغلاق الحدود أمام اللاجئين وتطالب باستقبال لائق لهم في اوروبا في حين اعتمر بعض المتظاهرين قبعات على شكل قوارب ورقية صغيرة كتب عليها “مأساة قبالة سواحل ليبيا” مصرع ما بين700 و900 مهاجر وانقاذ 28 فقط.

وشارك في التظاهرة التي نظمتها جمعيات تعنى باستقبال المهاجرين مواطنون ايطاليون وفرنسيون والمان وهولنديون واسبان وذلك بالتزامن مع العيد الوطني الفرنسي الذي يحتفل به في الـ 14 من تموز من كل عام.

وشكلت فينتيميليا المدينة الإيطالية الواقعة عند الحدود مع فرنسا نقطة عبور لآلاف المهاجرين إلى شمال اوروبا إلا أن فرنسا تمنعهم منذ عام 2005 من دخول أراضيها.