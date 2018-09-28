تعادل ميلان وامبولي في الكالتشيو

تعادل ميلان مع مضيفه امبولي بهدف لكل منهما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بكرة القدم.

وكانت بداية ميلان مثالية عندما سدد لوكاس بيليا بشكل مباشر لتصطدم كرته بليوناردو كابيتسي وتغير اتجاهها نحو الشباك في الدقيقة العاشرة.

ومنع الحارس امبولي المميز بيترو تراتشيانو تسجيل ميلان للهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بإنقاذ مزدوج بعد تسديدة جياكومو بونافنتورا التي ارتدت لفرانك كيسي لينقذها ثانية.

وأهدى ميلان منافسه امبولي هدف التعادل في الدقيقة 71 بعد أن تسبب بيليا في ركلة جزاء بعد أن أبعد اليسيو رومانولي الكرة لتذهب إلى أحد لاعبي المنافس وسجل فرانشيسكو كابوتو من ركلة جزاء.

يذكر أن هذا التعادل هو الثالث على التوالي للميلان بعد تعادله مع كالياري وأتلانتا.

وبهذه النتيجة يرفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ 13 وتتبقى له مباراة مؤجلة مقابل 5 نقاط لإمبولي.