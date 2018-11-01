تعاقد لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية في المدينة الصناعية بأم الزيتون

تعاقدت إدارة المدينة الصناعية في أم الزيتون بالسويداء مع عدد من مؤسسات القطاع العام للبدء بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية ضمن القطاعات الصناعية الكيميائية والغذائية بكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 306 ملايين ليرة.

وذكر مدير المدينة الصناعية في أم الزيتون المهندس علاء أبو عمار أن الأعمال تتضمن تسوية وشق الطرقات وتشكل إضافة مهمة لما تم إنجازه بالمرحلة الأولى التي شارفت بنيتها التحتية على الانتهاء.

ولفت أبو عمار إلى أن إدارة المدينة الصناعية تعاقدت مؤخرا مع جامعة دمشق لإعداد دراسة لمحطة معالجة للصرف الصحي بالمدينة فيما يتم التحضير للبدء خلال الأيام القليلة القادمة بتنفيذ محطة التحويل الكهربائية 66/20 ك.ف.

ووصل عدد المقاسم المخصصة بالمدينة الصناعية بأم الزيتون لغاية تاريخه إلى 460 مقسما صناعيا و450 مقسما حرفيا و190 مقسما للقطاع التجاري.