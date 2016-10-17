تعاوني حماة يباشر عمليات تمويل المحاصيل الزراعية الشتوية

باشر المصرف الزراعي التعاوني بحماة اليوم عمليات تمويل المحاصيل الزراعية الشتوية كالقمح والشعير والشوندر السكري للموسم الزراعي المقبل من البذار والأسمدة بمختلف أنواعها.

وأوضح مدير المصرف بسام الحلبي أن عمليات التمويل ستكون من خلال قروض قصيرة الأجل يتم استردادها في ختام الموسم، لافتا إلى أن توزيع البذار والأسمدة على المزارعين يتم بموجب التنظيم الزراعي المحدد لدى مديرية زراعة حماة.

وبين الحلبي أنه تم تخصيص كمية 30 كيلوغراما من أسمدة اليوريا و14 كغ سوبر فوسفات للدونم الذي ستتم زراعته بالقمح المروي، ونصف الكمية للبعل إضافة إلى 25 كيلوغراما من البذار للمروي و15 كيلوغراما من البذار للبعل، فيما تم تخصيص كمية 18 كيلوغراما من أسمدة اليوريا و10 كغ سوبر فوسفات للدونم الذي ستتم زراعته بالشعير المروي، إضافة إلى 15كغ من البذار وكمية 15كغ يوريا و7كغ سوبر فوسفات للبعل، فضلا عن تخصيص 44 كيلوغرام يوريا و18 كغ سوبر فوسفات لكل دونم سيزرع بمحصول الشوندر السكري وكيلو بذار متعدد الأجنة لكل دونم وسبع عبوات من وحيد الأجنة لكل دونم.

وأشار الحلبي إلى توافر كميات كافية من بذار القمح والشعير والأسمدة لدى المصرف تكفي للموسم الزراعي المقبل وسيتم استجرار كميات أخرى في حال تم تصريف الكمية الموجودة لتلبية احتياجات المزارعين، مشيرا إلى أن عمليات التمويل تستمر حتى الثامن والعشرين من شهر شباط المقبل.