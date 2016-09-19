تعاون بحري روسي صيني لتعزيز استقرار بحر الصين الجنوبي

أعلن الأميرال فاديم كوليت، وهو أحد قادة الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، بدء المرحلة الرئيسية من التدريبات الروسية الصينية المشتركة المعروفة باسم “مناورة التعاون البحري 2016” في بحر الصين الجنوبي، يوم الخميس 15 أيلول 2016.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية مناورة «التعاون البحري 2016» بأنها «عامل هام في تحقيق وحفظ استقرار هذه المنطقة».

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، «إننا نرى ضرورة أن يستهدف أي عمل هناك تعزيز الاستقرار والتفاهم اللذين يشكلان الأساس الوحيد الممكن لحل المسائل الخلافية وتسوية النزاعات».

وتشارك 18 سفينة تابعة للأسطولين الروسي والصيني و21 طائرة وأكثر من 250 جنديا من مشاة البحرية و15 آلية عسكرية في مناورة «التعاون البحري 2016» التي بدأت في 12 أيلول وتستمر حتى 19 أيلول.