تعاون بين أكساد واتحاد المهندسين الزراعيين العرب

بحث المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد الدكتور رفيق علي صالح مع وفد من اتحاد المهندسين الزراعيين العرب سبل التعاون المشترك بين الجانبين وآفاق تعزيزه وتطويره.

وعرض الدكتور صالح خلال اللقاء الذي جرى في مبنى أكساد بدمشق إنجازات المركز وعمله في الدول العربية والدور الذي لعبه في تطوير الزراعة في عدد منها لجهة مكافحة التصحر واستعمال مياه الصرف الصحي المعالج في إنتاج محاصيل علفية آمنة والاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة وتطبيق الإدارة السليمة للموارد المتاحة.

وأكد وفد اتحاد المهندسين الزراعيين العرب أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى أكساد في مجالات الحبوب والأشجار المثمرة المقاومة للجفاف والتنوع الحيوي وتطوير سلالات الأغنام والماعز والإبل والإدارة المتكاملة للموارد المائية وتصنيف واستعمالات الأراضي.

ضم الوفد الدكتور يحيى بكور الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب والدكتورة راما عزيز نقيب المهندسين الزراعيين في سورية.