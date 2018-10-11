تعاون بين صندوق المعونة الاجتماعية والجمعية العلمية للمعلوماتية

وقع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية اتفاق تعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية يهدف إلى المساهمة في نشر الثقافة المعلوماتية في أوساط المستفيدين من خدمات الصندوق والتركيز على دور المعلوماتية في زيادة الإنتاج والتسويق وإدارة المشروع وتنظيمه وذلك في مقر الصندوق بدمشق.

وبحسب الاتفاق تقوم الجمعية بتدريب كوادر الصندوق في مجال المعلوماتية لتحقيق أهداف الصندوق إضافة إلى إقامة دورات مبسطة للمعلوماتية موجهة للمستفيدين من خدمات الصندوق.

وتضمن الاتفاق قيام الصندوق بتوفير البيانات الأساسية حول إعداد المستفيدين من خدمات الصندوق حسب كل محافظة ليتم التنسيق لإقامة دورات معلوماتية لهم من قبل الجمعية.

وبين مدير الصندوق أيمن قحف أن الصندوق يواصل تعزيز شراكاته مع مختلف الجهات التي يتقاطع عملها معه لخدمة الفئات الأشد فقرا، معتبرا أن المعلوماتية ركن مؤثر في جهود رفع سوية معيشة هذه الفئات والجمعية خير شريك في هذا المجال لعراقتها وإمكاناتها.

وأشار قحف إلى أن الصندوق سيقوم بإضافة تمويل مشاريع متناهية الصغر تتعلق بالمعلوماتية إلى قائمة 18 نوعا من المشاريع الزراعية والصناعية والحرفية التي يمولها الصندوق.

ومن جانبه بين المهندس أسعد بركة رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أن من أهداف الجمعية نشر التقانة المعلوماتية لدى شرائح المجتمع وهذا التعاون مع الصندوق يسهم باستهداف فئات معينة ستعطي قيمة مضافة لمشاريعهم التي يمولها الصندوق.