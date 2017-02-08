تعاون سوري- روسي بمجال تطوير عمل المشافي المتخصة بعلاج الأورام

بحث وزير الصحة الدكتور نزار يازجي مع البروفيسور اندريه كابرين مدير عام المركز الوطني للأشعة والأبحاث العلمية التابع لوزارة الصحة الروسية والوفد المرافق له إمكانيات التعاون بين الجانبين في مجالات تطوير عمل المراكز والمشافي التي تقدم العلاج لمرضى السرطان لناحية تدريب كوادرها ورفدها بالتجهيزات الطبية.

وبين يازجي أن الوزارة تقدم العلاج المجاني لمرضى السرطان من خلال عدد من المشافي والمراكز المتخصصة وتواجه صعوبات عدة نتيجة الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية لناحية استجرار الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة، معبرا عن استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب الروسي في مجال تدريب الكادر الطبي والفني الوطني العامل في مجال معالجة الأورام وعن أمله بتسريع إجراءات تسجيل الأدوية الروسية في سورية من أجل تأمين حاجتها من الأدوية النوعية الخاصة بالأمراض المزمنة والأورام وغيرها.

وحول واقع القطاع الصحي لفت وزير الصحة إلى أن الوزارة مستمرة بتوفير الخدمات الطبية المجانية لجميع المواطنين بالتوازي مع تأهيل المؤسسات الصحية المتضررة جراء الارهاب حيث رممت نحو خمسة مشاف وعدة مراكز صحية مع الإشارة إلى تضرر نحو 30 مشفى وخروج 510 مراكز صحية و480 سيارة اسعاف عن الخدمة جراء الاعتداءات الإرهابية.

بدوره بين كابرين أن هدف زيارته الاطلاع على الواقع الطبي في سورية ولاسيما المراكز والمشافي التي تقدم خدمات في مجال علاج الأورام من أجل تقييم الاحتياجات ودراسة إمكانية المساعدة، مبينا الاستعداد لإقامة محاضرات للعاملين الصحيين في مجال الأورام أو استقبالهم في المراكز الروسية المتخصصة للتدريب بالتوازي مع البحث عن حلول لتأمين قطع غيار للتجهيزات الطبية في سورية، مقترحا إمكانية اعداد اتفاقية علمية لوضع كود مشترك بين الأطباء السوريين والروس تخص علاج الأورام.