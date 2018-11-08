تعثر المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ

كشفت مصادر مطلعة أن سلطات كوريا الشمالية “حانقة فعلا” على الولايات المتحدة الأمريكية بسبب رفضها تخفيف العقوبات على بيونغ يانغ بصورة جزئية لتحفيز المفاوضات، في حين تنتظر واشنطن من جانبها أن تتخذ كوريا الشمالية خطوات أكثر جدية في اتجاه نزع الأسلحة، من تلك التي تستعرضها.

ووفقاً لشبكة CNN فإن المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية قد تعثرت، نتيجة عدم رغبة الطرفين في تقديم أي تنازلات.

وتشير الشبكة الإخبارية الأمريكية أيضاً إلى أن التوترات زادت عقب تهديدات كوريا الشمالية الأخيرة بأنها ستستأنف أنشطتها النووية إذا لم تخفف واشنطن من العقوبات، وتؤكد المعلومات أنه لم يتم التوافق حتى الآن على النقاط المحددة التي يجب أن تدخل في عملية نزع الأسلحة النووية، كما أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغونن لم يلتق بتاتا بمسؤولين كوريين شماليين.

وتعلن بيونغ يانغ أنها اتخذت بالفعل عدة خطوات في اتجاه نزع السلاح النووي، إلا أن واشنطن ترى أنها سطحية وتحمل في طياتها إمكانية العودة عنها.