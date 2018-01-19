تعديل في ترتيب اتحادات الدول الأوربية في دوري الأبطال

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتعديل ترتيب اتحادات الدول التابعة له، قبل بضعة أشهر، وهو ما سيؤثر على مراكز دوري أبطال أوروبا في كل دولة من هذه الدول، ابتداءً من الموسم المقبل، حتى عام 2021.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية، عن التقسيم الجديد لمقاعد دوري الأبطال، والتعديلات الجديدة عليها، أهمها أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإسباني، والإنجليزي، والألماني، والإيطالي، سيتأهلون مباشرة إلى دور المجموعات، ولن يضطر الرابع لخوض الدور التمهيدي.

ويرجع هذا التعديل إلى أن هذه الدوريات الأربعة هي من تتصدر تصنيف الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يعطيها أربعة مراكز مباشرة.

وباحتساب هذه الأندية، يتبقى 16 مقعدًا من الـ 32 التي تشكل دور المجموعات في دوري الأبطال، وتم توزيعها بواقع مقعدين لبطل الدوري الفرنسي ووصيفه، ومقعدان لبطل الدوري الروسي ووصيفه، ومقعد واحد لكل من بطل الدوري البرتغالي والأوكراني والبلجيكي والتركي.

كما تم تخصيص مقعدًا لبطل دوري أبطال أوروبا، وإذا كان متأهلاً، يذهب هذا المقعد، المؤهل مباشرة لدور المجموعات، لبطل الدوري التشيكي.

ولفتت إلى أن هناك مقعدًا لبطل الدوري الأوروبي، وفي حالة تأهله بالفعل، يؤول هذا المقعد، المؤهل مباشرة لدور المجموعات، لصاحب المركز الثالث في الدوري الفرنسي، أما باقي المراكز، فسيتم لعب الأدوار التمهيدية للظفر بها.