تعديل قانون تنظيم الجامعات وفصل التعليم المفتوح عن النظامى ورفع أجور المراقبة أبرز المطالب فى جامعة دمشق

طالب المشاركون فى المؤتمر السنوى للشعبة الاولى لفرع جامعة دمشق لحزب البعث العربى الاشتراكى بتعديل قانون تنظيم الجامعات بما يسهم فى تطوير التعليم العالى ومواجهة المستجدات والمشكلات التى يشهدها وبما يلبى مطالب أعضاء هيئة التدريس فى مختلف جوانب العمل العلمى والإدارى والمهني.

وأكد المشاركون فى المؤتمر الذى عقد بمقر فرع جامعة دمشق لحزب البعث ضرورة فصل التعليم المفتوح عن التعليم النظامى لما يسببه من ارباك للعملية التعليمية من خلال احداث مقرات خاصة وتوفير البنى التحتية اللازمة له اضافة الى الالتزام بالتقويم الجامعى والاهتمام بالجانب الاجتماعى للطلبة عبر تقديم أنواع الدعم النفسى كحافز لهم للمشاركة الفاعلة فى النشاطات الفكرية والثقافية والعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

كما طالبوا برفع أجور المراقبة والساعات الاضافية فى التعليمين النظامى والمفتوح ووضع صرافات الية ضمن الحرم الجامعى /الاداب والحقوق والتربية ورئاسة الجامعة/ ورفع قيمة وصل اللباس للعمال وإعطاء العمال الذين يعملون فى أعمال تؤثر فى الصحة التعويض المناسب وإحداث وحدة طبية اسعافية فى كلية الاداب حيث كانت موجودة فى السابق.

ودعوا الى اعفاء أبناء الشهداء وذويهم من الرسوم الجامعية فى التعليمين النظامى والمفتوح وإقامة مشاريع منتجة يعود ريعها لصالح ذوى الشهداء وإقامة لوحة تذكارية عليها صور الشهداء وأسماؤهم توضع فى كل كلية بمكان بارز.

وأكدت الدكتورة فيروز الموسى عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربى الاشتراكى رئيسة مكتب التعليم العالى أهمية التواصل الدورى للتعرف على الواقع فى الجامعات ومتابعة المشكلات والخروج برؤى مستقبلية من شأنها الارتقاء بواقع التعليم مبينة أن //مكتب التعليم يأخذ بعين الاعتبار جميع الطروحات ويتابعها بدقة حتى تتم معالجتها من قبل الجهات المعنية// انطلاقا من أهمية دور الجامعات والمؤسسات التعليمية فى اعداد الكوادر المؤهلة علميا ومعرفيا وتطوير المجتمع.

بدوره أوضح الدكتور خالد الحلبونى أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث أهمية هذه المؤتمرات لطرح المشكلات بشفافية وتسليط الضوء على مواقع الخلل من أجل معالجتها والعمل على تعزيز نقاط القوة فى المؤسسات التعليمية.

بدوره أشار الدكتور محمد حسان الكردى رئيس جامعة دمشق الى أن الغاية من قرار رفع الرسوم الجامعية //تحفيز الطلبة على الدراسة وعدم الاهمال ودعم الموارد المالية للجامعة// لافتا فى سياق اخر الى الدعم الذى تقدمه الجامعة لذوى الشهداء وتكريمهم ماديا ومعنويا ودعم الكتاب الجامعى والسعى لتفعيل حركة الترجمة والتشديد فى موضوع الدراسات العليا.

حضر المؤتمر أعضاء قيادة فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربى الاشتراكى ومديرو المشافى التعليمية وعدد من عمداء الكليات وفعاليات حزبية فى الجامعة.