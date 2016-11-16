تعرف على أسباب ضيق التنفس

نشر الموقع الهندي “بولد سكاي” عدة أسباب للشعور بضيق النفس منها ما هو عارض ومنها ما هو مزمن وهذه الأسباب هي كالتالي:

1- الربو: من الأسباب المعروفة جدًا لضيق التنفس وهو الذي يستدعي استخدام بخاخة تساعد على جعل الشعب الهوائية قادرة على الحصول على الأكسجين من جديد.

2-التوتر: من العوامل التي تسبب ضيق التنفس وهى من الأسباب التي يتعرض لها أغلب الناس حيث نرى دائمًا أولئك الذين يتعرضون للتوتر يعانون من ضيق التنفس.

3- السمنة: تضغط السمنة بشكل كبير على كل أجزاء الجسم كما أن طبقة الدهون التي تغطي منطقة الحجاب الحاجز تمثل عامل ضغط كبير يحد من قدرة الرئتين على استخلاص الأكسجين.

4-مشاكل القلب: من ضمن الأسباب المزمنة التي تؤدي إلى صعوبة في التنفس فبين وقت وآخر تضعف قدرة الرئتين على استخلاص الأكسجين نظرا لمشكلات الدورة الدموية والقلب.

5-السرطان: من ضمن الأمراض التي تسبب حدوث ضيق في التنفس وهي معلومة لا يعرفها الكثيرون حيث تسبب متاعب السرطان صعوبات في التنفس