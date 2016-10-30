تعرف على أعراض السكتة الدماغية

السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة تتوقف فيها إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ، كذلك يتوقف إمداد الأوكسجين والمواد المغذية، أما تمدد الأوعية الدموية فيكون بسبب ضعف أحد شرايين الدماغ، بسبب وجود ضعف في جدار الشريان، وقد يحدث نزيف يتسبب في الإصابة بالسكتة الدماغية، وذلك وفقاً لما نشره موقع Medical News Today. وتمدد الأوعية الدموية وتؤثر على أكبر شريان في القلب والشرايين في الدماغ.

ومن أهم أعراض السكتة الدماغية:

ضعف أو تنميل في أحد الذراعين.

ثقل اللسان.

عدم القدرة على التحدث.

ويمكن أن تشمل أعراض السكتة الدماغية:

شلل كامل في الجسم على جانب واحد.

اضطراب الرؤية المفاجئ.

دوخة.

ارتباك أو صعوبة في فهم الآخرين.

فقدان التوازن أو التنسيق.

صعوبة البلع.

أما عن أعراض تمدد الأوعية الدموية:

مشاكل في الرؤية.

ألم فوق أو حول العين.

ضعف أو تنميل في الوجه.

الصداع.

صعوبة في التحدث.