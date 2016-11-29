تعرف على أغرب 10 غرامات في سنغافورة

سنغافورة التي يعيش سكانها ضمن مجتمع كبير من الأجانب، ويربّون أطفالهم بدون خوف من الجرائم، أو أي تصرف غير مهذب أو فظّ، تعد جميع المتنزهات والمتاحف والمواقع الفنية والمعالم المعمارية في هذا البلد ذات مستويات عالمية.

وقبل أن تصبح سنغافورة نموذجا يحتذى به، وضعت قوانين صارمة ضبطت السلوكيات في المجتمع، بحسب “موقع الحرة” إليك 10 غرامات تنتظرك في سنغافورة إذا خالفت القانون:

مضغ العلك

العلك الذي تشتريه في بلد بثمن بخس، وتجده في مختلف المحلات الكبرى والصغيرة، في جمهورية سنغافورة، جالب للمشاكل. فغرامة مضغ العلك في الشارع العام تصل إلى ألف دولار، أما إذا سولت لك نفسك أن تتاجر به، فالعقوبة هي السجن.

العزف

إذا كنت تجيد العزف على إحدى الآلات الموسيقية، فلا تجرب ذلك في شوارع سنغافورة، فالغرامة ضد العزف تصل إلى 1000 دولار.

ألعاب ممنوعة

غرامة ممارسة بعض الهوايات في الشارع العام، كالطائرة الورقية أو بعض الألعاب البهلوانية تصل إلى 5000 دولار.

المخدرات

لا تذهب إلى سنغافورة إذا كنت تتعاطى المخدرات، فإذا عثرت أجهزة المراقبة في المطار على كمية منها في جيبك، العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات و20 ألف دولار كغرامة.

السرعة

إذا فكرت في تأجير سيارة للتنقل أثناء إجازتك، فلا تتجاوز السرعة القانونية، وحاول أن تحترم قانون السير والجولان، فالغرامة تصل إلى 5000 دولار.

الحيوانات

أنت مهدد بالسجن لمدة سنة أو أكثر، و5000 دولار كغرامة، إذا أهملت حيوانا أو عرّضت حياته للخطر.

الشجار

إذا استفزك شخص فلا تحاول أن تدخل معه في شجار، فسواء كنت أنت المعتدي أو الضحية، الغرامة تصل إلى 5000 دولار.

البصق

كلفة البصق في الشارع العام تصل إلى 300 دولار.

واي فاي WIFI اختراق أو استعمال واي فاي الغير، غرامته تصل إلى 1000 دولار، وثلاث سنوات خلف القضبان.

الحمام

إطعام الحمام في الساحة العامة تصل غرامته إلى 500 دولار.