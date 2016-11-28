تعرف على اصابات برشلونة وريال مدريد قبيل الكلاسيكو

ينتظر عشاق ومتابعي الكرة العالمية يوم السبت المقبل، لقاء كلاسيكو الأرض، الذي سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو متصدراً الليجا، بفارق ست نقاط كاملين عن برشلونة.

وضربت الإصابات الفريقان بشكل غريب في الآونة الأخيرة، خاصةً ريال مدريد بعد افتقاده لاعبان في أقل من أسبوع.

وذكرت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية أن تأكد غياب الويلزي جاريث بيل، والإسباني موراتا، والألماني توني كروس عن صفوف ريال مدريد في لقاء برشلونة، بينما أصبح كاسيميرو وفاران جاهزان للعب في مباراة البلوجرانا.

وأشارت الصحيفة أن في الجهة المقابلة “برشلونة” ينتظر تعافي القائد إنيستا من الإصابة، بعد استجابته السريعة للعلاج، وبنسبة كبيرة سيكون جاهزاً للقاء، وبالنسبة لأردا توران سيتضح موقفه من المشاركة هذا الأسبوع، فيما أصبح أومتيتي جاهزاً للمشاركة بعد تواجده في التدريب الجماعي.

ويعتبر الفرنسي جيريمي ماثيو هو الذي تأكد غيابه عن لقاء ريال مدريد بسبب الإصابة، فيما يعتبر خوردي ألبا مشاركته مشكوك فيها بعد إصابته في لقاء سوسيداد مساء أمس.

وتمنت الصحيفة الموالية لبرشلونة أن الأخير يستفاد من غيابات الريال في اللقاء المقبل، من أجل تقليص الفارق بينه وبين المتصدر المرينجي.