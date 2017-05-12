تعرف على اول نادي يرغب بالتعاقد مع لويس أنريكي

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنترميلانو الإيطالي، يرغب في التعاقد مع المدرب الإسباني، لويس إنريكي بعد رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم.

وأكدت صحيفة “توتو ميركاتو ويب” الإيطالية، أن المدير الرياضي الجديد لإنتر، والتر سباتيني، الذي عمل من قبل مع إنريكي في روما، سيعمل على اقناع اللوتشو، بتدريب النيرازوري بداية من الموسم المقبل.

ويعاني إنترميلانو هذا الموسم، بعدما رحل عنهم في البداية روبرتو مانشيني، وأثناء الموسم، الثنائي فرانك دي بور، وستيفانو بيولي، فشلا في قيادة النيرازوري لدوري ابطال أوروبا الموسم المقبل.

ويرغب إنترميلانو في التعاقد مع مدرب يستطيع قيادة الفريق في الموسم المقبل، بعد التدعيمات الصيفية التي يخطط لها النادي الإيطالي، واتجهت أنظار الإدارة حالياً لمدرب برشلونة لويس إنريكي بعدما تأكد رحيله نهاية الموسم، خاصةً؛ بعد صعوبة التعاقد مع كونتي من تشيلسي.

وعمل إنريكي من قبل في إيطاليا، مع فريق روما ورحل في 2012.