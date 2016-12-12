تعرف على فوائد «أوميغا3»  الصحية

في السنوات الأخيرة، كشفت العديد من الدراسات الطبية عن فوائد عديدة لأحمض أوميغا 3 الدهنية، التي تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي، ألفا لينوليك حمض (ALA)، والحمض الدهني (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA).

والمصدر الغذائي الأساسي للأوميغا 3 هو الأسماك الدهنية، مثل السلمون والرنجة والماكريل والأنشوجة، والسردين، وبذور الكتان.

وفيما يلي يقدم الموقع الطبي الأمريكي “Top10home remedies”، أهم 4 فوائد صحية لأحماض أوميغا 3 الدهنية، وتشمل:

1- تحارب الاكتئاب والقلق: أحماض أوميغا 3 الدهنية تساعد على محاربة الاكتئاب والقلق، حيث إنها تساعد على تحسين المزاج واستعادة السلامة الهيكلية لخلايا الدماغ، وهذا بدوره يقلل من أعراض الاكتئاب، مثل الحزن، والخمول، والعصبية وفقدان عام للاهتمام في الحياة.

2- تعزز صحة القلب: أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تقلل من خطر عدم انتظام ضربات القلب (دقات القلب غير الطبيعية) التي يمكن أن تؤدي إلى الموت المفاجئ، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية وانخفاض ضغط الدم.

3- تساعد على تطور دماغ الأجنة أثناء الحمل: أحماض أوميغا 3 الدهنية هي حاسمة لنمو الدماغ والتنمية في الأطفال الرضع، إذ أنها تمثل 40% من الأحماض الدهنية غير المشبعة في الدماغ.

4- تمنع الإصابة بالسرطان: أحماض أوميغا 3 الدهنية تساعد في الحد من خطر الإصابة بالسرطان والسيطرة على أنواع معينة من السرطان، حيث إن الناس الذين يستهلكون الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية يكون أقل عرضة لسرطان الثدي والبروستاتا وسرطان القولون من الناس الذين يستهلكون أوميغا 3 بكمية أقل.