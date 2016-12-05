تعرف على فوائد «البلح» الصحية

يعتبر البلح من أكثر الفواكه الصحية الموجودة على الإطلاق، لاحتوائه على مكونات صحية بإمكانها معالجة الكثير من الأمراض، منها كولسترول الدم، وارتفاع ضغط الدم وتقوية عضلات القلب، وغيرها من الفوائد، وذلك وفقًا لما نشره تقرير طبي، وبناء عليه نرصد أهم “7 فوائد للبلح”:

1- يمنع حدوث السكتة الدماغية ويعزز صحة الجهاز العصبي لأنه غني بالبوتاسيوم.

2- يطهر الأوعية الدموية ويمنع تجلط الدم لقدرته على تنظيم الكولسترول.

3- ينظم الضغط لاحتوائه على الصوديوم.

4 – تناوله صباحا أو بعد تركه لفترة زمنية في المياه يقوي عضلات القلب.

5- يمنع الإسهال لقدرته على تقليل فطريات المعدة وتنشيط البكتيريا الجيدة.

6- يعتبر ملينا طبيعيا في حالة تناوله بشكل منتظم.

7- مفيد للحوامل لاحتوائه على الحديد الذي يساعد على تدفق الأكسجين في الدم.