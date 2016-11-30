تعرف على فوائد «الرمان» الصحية

الرمان فاكهة ذو شعبية متزايدة في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب العديد من الفوائد الصحية الغذائية، كما أنها مصدر ممتاز للألياف الغذائية وكذلك الفيتامينات C، K، وفيتامينات ب، وتشمل المواد المغذية الأخرى الحديد والماغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم وحمض الفوليك، المنغنيز والسيلينيوم والزنك. وهو أيضا مصدر جيد للأحماض الدهنية أوميجا 6. بالإضافة لاحتوائها على مضادات للفيروسات، والأورام والالتهابات، وتحتوي على سعرات حرارية قليلة وفقا لما نشره موقع “top 10 home remedies”.

1- صحة القلب: يساعد الرمان على تدفق الدم من وإلى القلب، ويساعد على منع حدوث انسداد وتصلب في الشرايين، ويقلل من تشكيل الترسبات، فهناك دراسة في 2005 فى جامعة نابولى فى إيطاليا أن عصير الرمان يساعد على الوقاية والعلاج من تصلب الشرايين.

2- ينظم ضغط الدم: المواد المضادة للأكسدة عالية في الرمان، وفيتامين C، ومادة البوليفينول تحفز من إنتاج أكسيد النيتريك، والتي تحافظ على تدفق الدم في الشرايين، وهذا بدوره يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

3- يخفف آلالم والتهاب المفاصل: مشكلة كبيرة بين كبار السن، خاصة النساء، للتخلص من هشاشة العظام، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وآلام المفاصل بشكل عام، فعليك أن تضع الرمان في نظامك الغذائي.