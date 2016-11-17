تعرف على فوائد الماء بالليمون

كثيرا ما ينصحنا الأطباء بشرب كوب مياه دافيء بالليمون على الريق، فالماء جيد لصحتك هو أفضل وسيلة للحفاظ على الجسم رطب ويساعد في طرد السموم من الجسم.

أما الليمون فهو مصدر جيد للكثير من المواد الغذائية مثل الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنسيوم، الحديد والفيتامينات، وكذلك الليمون غنى بالألياف، البروتينات والكربوهيدرات.

كما أن الليمون مضاد للجراثيم والفيروسات، ويعزز المناعة ويساعد على الحفاظ على صحتك.

من مميزات الماء بالليمون:

– يحسن من الهضم

العديد من المكونات في الكبد تحفز الكبد على إنتاج المزيد من الأحماض لهضم صحي، أيضا يساعد الليمون في طرد المواد غير المرغوب فيها والسموم من الجسم، كما يمنع حدوث الإمساك أو الإسهال لأنه يعزز من أداء الأمعاء، وتوصي به جمعية السرطان الأمريكية كمشروب للمرض للمساعدة في تحفيز حركة الأمعاء.

– فقدان الوزن: إذا كنت تحاول فقدان الوزن فعليك بشرب كوب من الماء الدافئ والليمون مع العسل صباحا. الألياف الموجودة فيه تساعد على محاربة الرغبة في الجوع ويبقى لك الشعور بالشبع لفترة أطول.

– ينقي الجلد: لأنه يساعد في تنقية الجسم من السموم ويشجع على نمو خلايا جديدة، واحتوائه على فيتامينC فأنه يساعد على الحفاظ على البشرة خالية من التجاعيد والبقع. وأيضا الماء والعسل الليمون يعززون من صحة بشرتك.

– يدعم الجهاز المناعي: غناء الليمون بفيتامينC يساعد في تعزيز الجهاز المناعي ويساعد الجسم في مكافحة نزلات البرد، بالإضافة إلى أن الليمون يزيد من قدرة الجسم على امتصاص الحديد أحد المغذيات المهمة لصحة الجهاز المناعي.

– يعالج رائحة الفم الكريهة: الطبيعة الحمضية لليمون بالإضافة إلى الماء والعسل يساعدون في القضاء على الرائحة الكريهة للفم، لأنه يطهر وينشط إنتاج اللعاب في الفم الذي يقتل البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.