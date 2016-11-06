تعرف على فوائد تناول خل التفاح والعسل صباحا

على الرغم من أن المشروب بسيط المكونات “ماء، عسل، خل تفاح” إلا أن كل عنصر يضم العديد من الفوائد الصحية الكبيرة، يؤكد موقع ” healthycures” أن تناول هذا المشروب في الصباح الباكر على الريق يحقق العديد من الفوائد الصحية يأتي على رأسها القضاء على زيادة الوزن.

1- الأشخاص الذين سيقومون بتناول مشروب خل التفاح المحلى بالعسل الأبيض يستمتعون بعملية هضم مثالية وتمثيل غذائي عال، مما يعمل على القضاء على مشكلة زيادة الوزن للأبد.

2- التخلص من الوجع في العضلات، المفاصل، التهابات الحلق.

3- عند تناول هذا المشروب الصحي يمنح الجسم طاقة ويخلصه من الخمول ويدعمه بالنشاط.

4- يعمل المشروب على تعديل مستوى حموضة الجسم، فمن المعروف أن مستوى حموضة الجسم إذا قل عن معدلة الطبيعي الجسم يصاب بالعديد من الأمراض.

5- يعمل هذا المشروب على رفع المستوى “الهيدروجيني” في الدم إلى حالته الطبيعية، مما يساهم في قتل الجراثيم والوقاية من الأمراض المعدية.

محتويات مشروب خل التفاح والعسل الأبيض:

خل التفاح يحتوى على نسبة عالية من فيتامين “البكتين، B1، B2، B6 ، البيوتين، فيتامين C” بالإضافة إلى حمض “الفوليك، النياسين، حمض البانتوثنيك” كما يحتوي على كميات صغيرة من المعادن كالصوديوم، الفوسفور، البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، والماغنيسيوم.

العسل الأبيض يحتوي على نسبة عالية من “البوتاسيوم، الكالسيوم، الماغنيسيوم، الحديد، النحاس، الزنك” ومن الفيتامينات أيضا “C” بالإضافة إلى الثيامين والريبوفلافين، وحمض النيكوتينيك وفيتامين B6.