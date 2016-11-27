تعرف على فوائد شاي البابونج الصحية

قد لا يعرف الكثيرون الفوائد الصحية الكثيرة لشاي البابونج وقد رصد موقعTop 10 Remedies أهم هذه الفوائد ومنها:

1- يعالج الأرق: يعتبر شاي البابونج بمثابة مهدئ خفيف فهو يحتوي على كمية كبيرة من الفلافونويد التي ترسل اشارات للعقل لإفراز سراح السيروتونين والدوبامين اللذان يساعدان على النوم بشكل أفضل.

2- يخفف الصداع: شاي البابونج لديه خصائص مضادة للالتهاباب ومضاد للتشنج ومهدئ, فهو يساعد على تخفيف الألم وشرب الشاي البابونج بانتظام يمكن أن يساعد في خفض وتيرة وشدة نوبات الصداع النصفي كما أنه يعزز الدورة الدموية.

3- يهدئ الألم في العضلات والتشنجات: يساعد البابونج في التخلص من آلام العضلات ويرفع من مستويات الجلايسين في البول والتي تحدث بشكل طبيعي بسبب الأحماض الأمينية التي تساعد على تهدئة الأعصاب والعضلات.

4- يخفف من تشنجات الحيض: البابونج مفيد أيضا للسيدات اللاتي يعانين من الالم أثناء الدورة الشهرية، فبه خصائص مضادة للالتهابات ومضاد للتشنج ويساعد على استرخاء الرحم وتخفيف التقلصات التشنجية التي تسبب الألم أثناء فترة الحيض.

5- يساعد على حل مشاكل المعدة: شاي البابونج غني بالعديد من الزيوت الأساسية التي تعود بالفائدة للجهاز الهضمي. التي تخفف التقلصات في البطن والانتفاخ والغثيان والغازات.