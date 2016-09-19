تعرف على فوائد فيتامين “ب12”

يعتبر فيتامين B12 من أهم المغذيات التي يحتاجها الجسم خاصة بالنسبة للمخ، وله دور كبير في تحسين وظائف خلايا الدم، كما أنه يساعد خلايا الجسم على اكتساب الطاقة الكافية وتوليف الأحماض الدهنية، فهذا العنصر له أهمية كبيرة للجسم والتي ذكرها موقع Health Line:

1- تحسين المزاج: تشير الدراسات إلى أن الغدد الكظرية تحتاج إلى كم كبير من فيتامين B12 لأنه يساعد الجسم على إدارة الضغط النفسي والجسدي.

2- تحسين الذاكرة: يحسن فيتامين B12 التواصل بين الخلايا العصبية التي تتحكم في عمليات الذاكرة.

3- تحسين الدورة الدموية: B12 مهم للحفاظ على مستويات الهوموسيستين فهو المادة الكيميائية التي تتسبب في انسداد الشرايين والأوعية الدموية.

4- تقوية جهاز المناعة: فيتامين B12 هو أحد المغذيات الهامة للحفاظ على نظام الجهاز المناعي.

5- علاج اضطرابات النوم: لنوم أفضل إذ أن B12 يساعد على علاج اضطرابات النوم ،عن طريق الحفاظ على الجهاز العصبي.

6- تحسين التمثيل الغذائي للدهون: فيتامين B12 يساعد على زيادة قدرات الخلايا لتحويل الدهون إلى طاقة، كما أنه يزيد من عملية التمثيل الغذائي وحرق المزيد من الدهون.