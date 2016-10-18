تعرف على فوائد مشروب الكركم والزنجبيل

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” 6 فوائد صحية لشرب مزيج من مشروب الكركم والزنجبيل، وتتضمن هذه الفوائد الصحية الآتي:

1.طرد السموم: مشروب طبيعي له القدرة على طرد السموم من الدم، يساعد على تطهير الجسم ويحافظ عليه صحيا.

2.علاج الصداع النصفي: هذا المشروب يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وله القدرة على علاج الصداع النصفي بشكل طبيعي.

3.يقلل من الغثيان: هذا المزيج من الزنجبيل والكركم يقلل مستويات الحمض الموجود في المعدة للحد من الغثيان، لذا يمكن أن يكون علاجا لغثيان الصباح عند النساء الحوامل.

4.يحد من ألم العضلات: لأنه مشروب غني بخصائص مضادة للالتهابات وهذا المشروب الصحي لديه القدرة على الحد من القروح وآلام العضلات.

5.يقلل من عسر الهضم: هذا المزيج من الزنجبيل والكركم، لديه القدرة على علاج عسر الهضم المزمن عن طريق تحييد مستويات الحمض في المعدة.

6.يعالج مرض السكر: يحتوي المزيج على خصائص لها القدرة على إحداث توازن بمستويات السكر في الدم.