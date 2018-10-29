تعرّف على الكاذب من خط يده!

ابتكر علماء من جامعة كارديف البريطانية برنامجاً للذكاء الاصطناعي للتعرف على الكاذب من خط اليد.

وأطلق على برنامج تحليل خط اليد تسمية “VeriPol”، ويستطيع أي مركز للتحقيق أو أي جهة خاصة أو رسمية تحميل هذا البرنامج الذي يحلل خط اليد على الورق، ويقارنه بالبيانات الأساسية فيه، المستقاة من آلاف “شهادات زور” في ملفات الشرطة عبر فترة لا بأس بها من الزمن، ليكتشف الشهادات الكاذبة أو الشهود المزورين.

ويؤكد الخبراء أن هذا البرنامج للذكاء الاصطناعي يعمل في الكثير من الحالات أفضل من أجهزة كشف الكذب المستخدمة في دوائر الشرطة والتحقيق، وأثبت برنامج “VeriPol” فعاليته، حيث تمت تجربته في أقسام الشرطة في إسبانيا.