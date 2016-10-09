تعرّف على فوائد «التفاح» الصحية

يعتمد الأشخاص الذين يرغبون في تخفيض أوزانهم على تناول التفاح لما له من قدرة كبيرة على تخفيض نسبة الكوليسترول في الجسم، وبالتالي تساعد بشكل كبير على إنقاص الوزن ولكن للتفاح العديد من الفوائد الغذائية الكبيرة والتي رصدها موقع Best Health.

1– محاربة السرطان: يوفر التفاح ما يقرب من 10 % من فيتامين C والألياف التي يحتاجها الجسم يومياً، ففيتامين C له قدرة كبيرة على تعزيز الجهاز المناعي، كما أن الدراسات تشير إلى أنه يقلل من فرص الإصابة بسرطان المريء كما أن الألياف الغذائية تحد من خطر الإصابة بسرطان القولون، وقشور التفاح تحتوي أيضا على كيرسيتينو الفلافونويد التي بها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة والتي تساعد في الوقاية من السرطان.

2- يخفض الكوليسترول: يحتوي التفاح على نوع واحد من الألياف القابلة للذوبان وله دور كبير في تقليل نسبة الكوليسترول وقد تقلل من خطر السكتة الدماغية.

3- يحمي من الإصابة بمرض الزهايمر: أظهرت دراسة جديدة أجريت أن شرب عصير التفاح يمكن أن يقي من مرض الزهايمر ويحارب آثار الشيخوخة.

4- حماية الجسم من الإصابة بالشلل الرعاش: أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون التفاح تقل فرص إصابتهم بالشلل الرعاش.

5- يمنع وجود الحصى بالمرارة: تتكون الحصى في المرارة عندما تزيد نسبة الكوليتسرول في الجسم والتفاح له قدرة كبيرة على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.