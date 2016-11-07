تعرّف على فوائد “الجزر” الصحية

الجزر جزء هام من غذاء الإنسان وله شعبية كبيرة، ويرجع ذلك إلى تكلفته المنخفضة، ومدة تخزينه الطويلة، كما أن له العديد من الفوائد الصحية، والتي ذكرها موقع New Health Advisor:

الجزر يعمل مضادا للأكسدة: الجزر يحتوي على الكاروتين الذي يعمل أيضا كمضاد للأكسدة، كما أنه يبطئ عملية الشيخوخة، ويساعد على الحفاظ على صحة الجلد، ويساعد الجزر أيضا على التخلص من السموم، ويمنع أمراض القلب والسرطان، فهو مفيد للغاية في الحد من النشاط السرطاني في الجسم، ليس فقط لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، ولكن أيضا لأنه يحتوي على فيتامين C، فيتامين A، وفيتامين B6.

2- تعزيز المناعة: كوب عصير الجزر يحتوي على كل العناصر الغذائية الأساسية التي تعزز الجهاز المناعي، الذي يساعد على محاربة البكتيريا ومنع الالتهابات، هذا يخفض أيضا مستوى الالتهابات في الجسم.